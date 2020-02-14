Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии придумали еще одно ограничение продажи алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии до 9 марта предлагают обсудить еще одно ограничение, которое связано с продажей алкоголя и его потреблением. Законопроект разработали в Госсобрании-Курултае республики. В частности, депутаты предлагают установить запрет на розничную продажу алкоголя, если его реализуют в так называемых магазинах-кафе, где торговый зал и общепит совмещены.

«Зал торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля, должен быть конструктивно обособлен от зала объекта общественного питания, либо иметь отдельный вход для посетителей», — говорится в законопроекте.

Напомним, борьбу с пьянством в регионе ведут второй год. Организовываются рейды по выявлению незаконной продажи спиртосодержащей продукции, введены ограничения для всех торговых точек по реализации алкоголя по времени (с 10.00 до 22.00). Также полный запрет на продажу крепких напитков действует в некоторые праздничные дни (новогодние праздники, День знаний и другие).