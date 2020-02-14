Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор Башкирии предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Роспотребнадзор по Башкортостану предупреждает о росте числа детей, заболевших коклюшем. По данным ведомства, максимальные показатели заболеваемости в 2019 году выявлены среди детей до двух лет, удельный вес которых составил 56,2%. Болезнь выявлялась в основном у непривитых детей (76,2%).

Кроме того, увеличилось число заболевших детей, своевременно не получивших вакцинацию против коклюша в сроки, определенные национальным календарём прививок. Это связано с тем, что родители или отказываются делать прививку, или откладывают процедуру на более поздний срок.

Для детей раннего возраста коклюш опасен из-за частого развития тяжелых форм заболевания и осложнений. Источником инфекции является больной коклюшем человек. Передача возбудителя осуществляется через воздух с мельчайшими капельками слизи при разговоре, крике, плаче, чихании, кашле. С момента контакта с больным коклюшем до появления первых признаков болезни проходит от 3 до 15 дней. Особенностью инфекции является постепенное нарастание кашля в течение 2-3 недель после его появления. Коклюш нередко осложняется бронхитом, отитом, пневмонией. Восприимчивость к коклюшу сохраняется высокой у детей до года, у лиц, не привитых против коклюша, а также лиц, утративших иммунитет к коклюшной инфекции с возрастом, а именно детей с 9 до 16 лет. После перенесенного заболевания остается пожизненный иммунитет.

Для раннего выявления коклюша каждого ребенка, кашляющего в течение семи дней и более, в поликлинике должны обследовать бактериологически дважды (два дня подряд или через день) и установить за ним медицинское наблюдение.

Основным в профилактике коклюша являются профилактические прививки.