Сайт администрации Уфы пытались взломать хакеры

УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сайт администрации Уфы пытались взломать. По сообщениям в СМИ, на официальном портале мэрии появились ссылки на ресурсы, рекламирующие интимные услуги.

Как поспешили сообщить в пресс-службе столичной администрации, злоумышленники разместили в новости, размещённой на сайте в 2019 году, посторонние ссылки. Сейчас в ситуации разбираются специалисты по информационной безопасности. Система защиты сайта будет усилена.

Пресс-служба мэрии Уфы призывает с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации. Читатели могут сообщать о некорректных публикациях на портале в официальные группы муниципалитета в ВКонтакте или в Facebook.