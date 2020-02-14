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Сайт администрации Уфы пытались взломать хакеры

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сайт администрации Уфы пытались взломать. По сообщениям в СМИ, на официальном портале мэрии появились ссылки на ресурсы, рекламирующие интимные услуги.

Как поспешили сообщить в пресс-службе столичной администрации, злоумышленники разместили в новости, размещённой на сайте в 2019 году, посторонние ссылки. Сейчас в ситуации разбираются специалисты по информационной безопасности. Система защиты сайта будет усилена.

Пресс-служба мэрии Уфы призывает с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации. Читатели могут сообщать о некорректных публикациях на портале в официальные группы муниципалитета в ВКонтакте или в Facebook.

Теги: интернет
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