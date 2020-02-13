Фото: Олег Яровиков В Уфе по просьбе главы Татарстана появится площадь имени Габдуллы Тукая Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур», на которой установлен памятник Габдулле Тукаю, присвоят имя великого поэта. За данное решение единогласно проголосовали депутаты городского Совета Уфы на очередном заседании.

С инициативой назвать и площадь в честь великого татарского писателя, поэта, критика и переводчика обратился к главе Башкортостана президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Это станет символом братства и духовного родства татарского и башкирского народов, знаком искренней дружбы и неразрывной близости наших республик»,отметил он в письме.

18 апреля 2019 года в Уфе в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан состоялось открытие памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие тогда врио главы Башкортостана Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Депутаты Горсовета Уфы поддерживают инициативу назвать площадь рядом с Уфимским государственным татарским театром «Нур» в честь поэта Габдуллы Тукая. Культурная и общественно-политическая близость наших республик основывается в том числе и на таких великих литераторах как Габдулла Тукай. Важно не только чтить, но и всеми возможными способами сохранять память о таких выдающихся людях», – отметил председатель постоянной комиссии Горсовета по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин.

Справка. Габдулла Мухамедгарифович Тукаев (1886-1913) — выдающийся татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик. Тукай одним из первых в татарской литературе обратился к устному творчеству народа. С большой любовью относился он и к башкирскому народному творчеству: еще будучи шакирдом медресе в Уральске, наряду с татарскими песнями он записал несколько башкирских («Фатима», «Эстэрле», «Агидель»), в лекции о народной литературе, прочитанной в Казани в 1910 году, указывал на историю и художественные особенности башкирских народных песен «Ашкадар», «Тэфтиляу». Проникновенную оценку башкирским песням поэт дал в очерке «Специальная статья», написанном под впечатлением от пребывания в Уфе. Он полюбил башкирские народные мелодии, «исполненные в настоящем башкирском духе и с башкирской задушевностью». За неполные 8 лет творческой жизни Габдулла Тукай написал 9 поэм, более 400 стихотворений, а также 350 рассказов, очерков и воспоминаний. Памятники поэту установлены в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.