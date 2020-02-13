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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии создается рабочая группа по вопросам промышленной разработки шихана Куштау

ОБЩЕСТВО
Фото: https://glavarb.ru/

Фото: https://glavarb.ru/

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ» /.

13 февраля глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями научного сообщества региона и обсудил актуальные вопросы, связанные с промышленной разработкой шихана Куштау.

Во встрече приняли участие бывший глава «Башнедра» Расих Хамитов, эколог Марс Сафаров, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, геолог Исхак Фархутдинов, доктор биологических наук Лариса Абрамова, министр экологии и природопользования Башкирии Урал Искандаров, заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова.

Участники затронули различные научные аспекты, связанные с предстоящей разработкой Куштау, высказали предложения по максимальному сохранению флоры и фауны шихана, а также указали на необходимость дальнейшей глубокой модернизации производства соды.

﻿«Безусловно, тема Куштау меня очень волнует, как и вас – неравнодушных людей, учёных. Свою позицию я уже высказывал – Куштау будет разрабатываться. Да нам никто и не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей, – подчеркнул Радий Хабиров. – У меня недавно была встреча с Юрием Шевчуком. Мы с ним обсуждали и эту тему. Он тоже неравнодушный человек, переживает. И он попросил меня встретиться с учёными. Я – сторонник диалога, всегда готов услышать ваше мнение. Поэтому предлагаю создать рабочую группу по этому вопросу. Каждому из вас я отправлю письмо с предложением войти в ее состав. Давайте то время, которое осталось до начала работ, мы посвятим обсуждению того, как демпфировать ситуацию».
По словам руководителя региона, участники рабочей группы должны тщательно изучить проект разработки шихана и подготовить рекомендации по наиболее рациональному проведению геологоразведочных и иных работ, а также сохранению биологического своеобразия Куштау, особенно на тех участках, которые не будут затронуты в производственном процессе.

Теги: шиханs
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