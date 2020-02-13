Мирас, Мухаммет и Гулли - в Башкирии родились первые в этом году тройняшки
УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Девочка и два мальчика родились в в Уфе. Это первая тройня в республике, появившаяся на свет в 2020 году.
13 февраля многодетные родители Азат и Гульгина Сынгизовы зарегистрировали новорожденных в отделе ЗАГС Кировского района столицы, сообщили в региональном госкомитете по делам юстиции.
Сыновьям дали имена Мирас и Мухаммет, дочери – Гулли. В семье уже подрастает пятилетний Самир.
Начальник отдела ЗАГС Наиля Саитгалина поздравила счастливого отца и вручила первые документы новорожденных.
В прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.