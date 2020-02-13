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13 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мечты сбываются: школьник из Уфы увидел матч ХК «Салават Юлаев» из президентской ложи

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

13 февраля осуществилось еще одно желание ребенка в рамках акции «Новогодняя цепочка дружбы».

В этот раз мальчик по имени Батырхан исполнил свою мечту – посмотреть матч хоккейного клуба «Салават Юлаев» из президентской ложи. Именно его желание в финальный день акции выбрал руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, который обещал исполнить желание школьника. Посмотреть матч Батырхан пришел вместе со своей мамой. Судя по счастливым глазам мальчика, он был очень впечатлен происходящим вокруг.

«Мне очень понравилось смотреть хоккейный матч с гостевой ложи, к тому же, на площадке были мои кумиры. Я сам занимаюсь спортом, и знаю каково там нашим на льду. Конечно, спасибо всем, кто подарил мне и моей маме эти радостные мгновения», — поделился своими впечатлениями Батырхан.

«Здорово, что у нас проводятся подобные акции, и мы смогли осуществить очередную мечту ребенка. Видеть радостные, счастливые глаза детей, это всегда приятно. Вдвойне приятнее, когда ты сам непосредственный участник этих событий», — отметил Рустем Ахмадинуров.

Как сообщало ранее агентство,12 февраля, исполнилось желание восьмиклассницы из Уфы Елены Казанцевой – она мечтала побывать в рабочем кабинете Главы Башкортостана.

Остается еще одно – последнее желание, которое было обещано исполнить в рамках акции. Девочка по имени София написала на своем новогоднем колечке желание спеть вместе с Аскаром Абдразаковым или с Вильданом Яруллиным, которое также сбудется в ближайшее время, сообщают организаторы.

Акция «Новогодняя цепочка дружбы» была организована ГКЗ «Башкортостан» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Масштабный флешмоб проходил с 20 декабря по 14 января. Во время утренников дети писали свои желания на бумаге, а затем склеили их в цепочку длиной 305 метров. Всего в Новогодней цепочке было написано более 6 тысяч желаний детей.

Теги: акция, Новогодняя цепочка дружбы
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