В Башкирии 90 «цифровых» добровольцев получили награды за труд

Фото: Динар Калимуллин













Фото: Динар Калимуллин

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В четверг, 13 февраля, в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» состоялась церемония награждения лучших «цифровых» волонтеров нашего региона. 90 добровольцев со всей республики проявили себя наиболее активно в оказании помощи гражданам в подключении цифрового оборудования.

Напомним, 14 октября в соответствии с Федеральной программой в Башкортостане было отключено аналоговое телевидение и начался переход на цифровое вещание. Республика оказалась в числе регионов, где переход прошел «без проблем и без накладок».

Проведенная работа оказалась успешной благодаря широкой информационной кампании, мерам господдержки, а также сложному и непростому труду волонтеров, которые безвозмездно помогали гражданам настроить оборудование для приема цифровых телеканалов. Башкирия стала лидером по числу так называемых цифровых волонтеров, отметил руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов. Гражданам республики в настройке цифрового оборудования помогали в общей сложности около 4 тысяч человек. Это – студенты, учащиеся, пенсионеры, простые граждане.

На встрече были отмечены самые младшие из добровольцев — это Ильсияр Габдракипова из Бижбулякского района и Виктория Сергеева из города Октябрьского. Им всего по 14 лет. Самым старшим добровольцем стала 66-летняя Лидия Фандузовна Камалова из деревни Зубово Уфимского района.

Многие из волонтеров устанавливали рекорды. Так, Маргарита Шевчук из Демского района Уфы, Алина Аккужина и Вера Бубнова из Белорецкого района подключили к цифровому телевидению больше 100 человека. А три друга из города Кумертау: Никита Трошин, Данил Конов, Айдар Гайсин помогли настроить оборудование в 300 семьях.

Например, в Ермекеевском районе волонтеры, приехав по одной заявке, настроили оборудование почти у всех жителей деревни. В Кушнаренковском районе волонтеры за свой счет ездили в соседний населенный пункт и покупали оборудование. В Кугарчинском районе волонтеры покупали батарейки к телевизионным пультам. В Благоварском районе волонтеры, пришедшие на выполнение заявки, обнаружили сломанный телевизор. Вместе с пожилой женщиной они съездили в магазин, и помогли ей купить новый телевизор. Такие случаи, когда волонтеры вместе с заявителями покупали приставки, были в городе Салавате, Шаранском районе и других городах и районах Башкортостана. Подобных случаев было много, и они останутся как воспоминание о добрых делах, было отмечено на церемонии.

Волонтеров наградили почетными грамотами, благодарностями, благодарственными и поощрительными письмами.