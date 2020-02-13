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В Башкирии отметят День российских студенческих отрядов

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

В Башкирии отметят День российских студенческих отрядов Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии отметят День российских студенческих отрядов.

Масштабные мероприятия пройдут с 15 по 19 февраля и завершатся торжественной программой в Конгресс-холле «Торатау».

15 февраля, в 16 часов в Уфе, на катке «Динамо» пройдет массовое катание на коньках. 17 февраля празднование Дня российских студенческих отрядов продолжится в высших учебных заведениях республики.

Руководители штабов образовательных организаций студенческих отрядов вузов и кураторы направлений встретятся со студентами Башкирского государственного университета, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, Башкирского государственного аграрного университета, Башкирского кооперативного института.

Помимо этого, на базе Уфимского государственного авиационного технического университета планируется круглый стол для бойцов и студентов: на мероприятии можно будет узнать больше о возможности зарабатывать без ущерба учебе на очном отделении.

Главное мероприятие студенческих отрядов Башкортостана состоится 19 февраля в Конгресс-холле «Торатау». Здесь пройдет ярмарка направлений деятельности организации и торжественное празднование Дня Российских студенческих отрядов.

Справка:Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Датой начала развития движения современных студенческих отрядов следует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве в Государственном Кремлевском Дворце прошел Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию движения студенческих отрядов России. Башкортостанское региональное отделение МООО «РСО» функционирует с 2015 года. В состав организации входят восемь штабов образовательных организаций с отрядами разных направлений: строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское, добровольческое, отряды проводников, снежного десанта, пресс-службы. Общее число отрядов в республике достигает 70, а число бойцов – свыше трех тысяч.

Теги: студенческие отряды
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