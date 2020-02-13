Как башкиры навещали великого Гёте и что они подарили автору бессмертного «Фауста»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В 1814 году башкирские воины, вместе с русскими освобождавшие Германию от Наполеона, навестили прославленного Гёте и преподнесли ему подарок. Как поэт поступил с даром? О примечательном факте рассказала газета «Советская Башкирия» в 1967 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Великий немецкий поэт и мыслитель, создатель бессмертной трагедии «Фауст» Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832) жил и творил в немецком городе Веймаре. В 1967 году побывать в этом священном месте, ходить по тем же улицам и дорожкам, по которым прогуливались в свое время Гёте, Шиллер и Бетховен, удалось заведующему кафедрой немецкого языка БашГУ Генриху Классену.

В газете рассказали, что, перечитывая воспоминания о Гёте его современников, ученый из Башкирии наткнулся на очень любопытный факт. В 1814 году были в Веймаре башкирские воины, пришедшие в Германию в составе русской армии для освобождения немецких земель от Наполеона. Они навестили прославленного поэта и передали ему подарок – лук и стрелу.

Вот как об этом вспоминал личный секретарь немецкого поэта Петер Эккерман, служивший добровольцем на войне против Наполеона:

«Знаете что? – произнес Гёте с таинственной улыбкой. — Я полагаю, что у меня есть нечто такое, что вам непременно понравится. Что вы скажете, если мы вместе спустимся и я дам вам в руки настоящий башкирский лук!

— Башкирский лук? – воскликнул я с воодушевлением. – И действительно настоящий?

— Да, чудак, настоящий! – сказал Гёте. — Идите же.

Мы спустились в сад. Гёте открыл нижнее помещение маленькой пристройки, наполненное различными диковинками.

— Вот он, — сказал Гёте, вытаскивая лук из груды различных редких вещей, лежавших в углу. — Я вижу, он еще в таком виде, в каком его преподнес мне башкирский предводитель. Ну, что вы скажете?

А лук был в полном порядке, тетива еще вполне годна, упруга.

— Из какого дерева, вы полагаете, он сделан? – спросил Гёте.

— На первый взгляд, оно похоже на молодой дуб, а может быть – ореховое дерево... На клен оно не похоже.

— Не желаете ли вы попробовать его? Вот вам и стрела. Но остерегайтесь ее железного конца: он, возможно, отравлен.

Мы опять пошли в сад, и я натянул лук. Я выстрелил вверх в голубое небо.

— Теперь дайте-ка мне, — сказал Гёте.

Я передал ему лук и отправился за стрелой. Гёте надел надрез стрелы на тетиву, натянул ее. Стрела поднялась невысоко и упала на землю. Я побежал за ней.

— Еще раз! – сказал Гёте.

Теперь он целился в горизонтальном направлении вниз по песчаной дорожке сада. Стрела пролетела шагов тридцать. Я принес ему стрелу. Он попросил меня выстрелить и определил моей мишенью пятно на ставнях его рабочей комнаты. Я выпустил стрелу. Она настолько врезалась в мягкое дерево, что мне не удалось ее вытащить.

— Пусть торчит, — сказал Гёте, — она мне будет памятью о наших забавах», — рассказывал очевидец этих событий.

В доме-музее Гёте в Веймаре посетителям показывают кресло, в котором он умер. Последними словами поэта были: «Больше света!». «И это символично: Гёте, подобно Прометею, всю свою жизнь посвятил народу», — отмечают в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, для борьбы с армией Наполеона было сформировано 28 башкирских полков, которые участвовали в каждом крупном сражении. Обратив неприятеля в бегство из России, северные амуры участвовали в освобождении Европы. В марте 1814 года в составе наступающей русской армии девять башкирских полков победоносно вошли в Париж.