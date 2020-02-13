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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стоматологические кабинеты во всех школах Башкирии должны начать работать 1 марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стоматологические кабинеты во всех школах Башкирии должны начать работать 1 марта Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров на «Здравчасе» поручил ускорить исполнение его поручения по открытию стоматологических кабинетов в сельских школах. Сегодня из 61 объекта лишь 13 стоматологических кабинетов начали прием школьников. Министр здравоохранения Башкортостана сообщил, что еще у 15 кабинетов имеется необходимая лицензия, 8 находится на рассмотрении в Минздраве.

«Даю вам время до 1 марта, чтобы во всех этих школах заработали кабинеты стоматолога», — дал поручение руководитель республики.
Работа по внедрению модуля «Здоровая улыбка» началась благодаря реализации образовательного проекта «Взлетай!», инициированного главой Башкирии. В рамках этого проекта в школах республики, где численность учеников превышает 800 человек, оборудуются стоматологические кабинеты. Учащиеся школ с меньшей численностью будут приезжать на прием к стоматологу в поликлиники.

Теги: Здравчас, стоматологические кабинеты
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