Радий Хабиров о коронавирусе: Нужно не допускать слухов и сплетен
Радий Хабиров о коронавирусе: Нужно не допускать слухов и сплетен Фото: пресс - служба главы Башкортостана
УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Глава Башкортостана на сегодняшнем «Здравчасе» дал поручение министру здравоохранения Максиму Забелину оперативно реагировать на истории, возникающие вокруг коронавирусной инфекции, и максимально быстро готовить официальные ответы ведомства для публикации в СМИ.
«Нужно не допускать слухов и сплетен», — отметил глава региона.По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в случае с жителем Екатеринбурга, которому якобы не оказали помощь, факт не подтвердился, а обратившуюся в 21-ю больницу женщину госпитализировали в инфекционную больницу, лечебное учреждение после дезинфекции продолжило свою работу.