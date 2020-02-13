Глава Башкортостана на сегодняшнем «Здравчасе» дал поручение министру здравоохранения Максиму Забелину оперативно реагировать на истории, возникающие вокруг коронавирусной инфекции, и максимально быстро готовить официальные ответы ведомства для публикации в СМИ.

Радий Хабиров о коронавирусе: Нужно не допускать слухов и сплетен Фото: пресс - служба главы Башкортостана

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