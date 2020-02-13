В Башкирии капитан ДПС откапывает из снега застрявшие автомобили
УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
На трассе Уфа — Белорецк капитан ДПС помогает водителям автомобилей, застрявших в снежной массе, выбраться из плена. Видео одного такого спасения опубликовали пользователи социальных сетей. Дорожный полицейский ловко машет лопатой и откидывает снег из-под колес трактора, который забуксовал на обочине.
За такой поступок капитан получил одобрение аудитории.
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