Фото: пресс - служба главы Башкортостана Глава Башкирии взял под личный контроль положение дел в уфимском санатории «Зеленая роща» Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радия Хабирова не устраивает сегодняшнее положение дел, которое сложилось в уфимском санатории «Зеленая роща». Глава региона на «Здравчасе» отметил, что там сейчас все достаточно плохо и он сам лично займется судьбой санатория и выправлением сложившейся ситуации. По словам начальника управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, в последнее время выросло количество просьб не закрывать лечебные учреждения, в частности, родильные дома в небольших городах и посёлках.

«Сегодня мы централизованно идём по современному пути развития медицины. Появляются новые технологии, совершенствуется материальная база. Создаются медицинские центры, где есть современная аппаратура, где работают компетентные специалисты. Мы не будем строить роддом в каждом посёлке. Надо научиться объяснять жителям, что сегодня по хорошим дорогам и на хорошей машине проще добраться в центральную больницу. Но если будет приниматься решение о закрытии поликлиники или больницы, прошу ставить меня в известность, и я сам лично буду принимать решение», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана поручил Минздраву научиться защищать врачей от несправедливых жалоб, но, если после проверок будут подтверждаться факты халатности, жёстко наказывать виновных.

Радий Хабиров призвал глав районов и городов не уповать только на социальные сети для поиска медицинских кадров и привлечения их в больницы и поликлиники.

«Одних призывов в соцсетях недостаточно. Главам администраций надо пофамильно знать своих студентов медицинских вузов и колледжей, чтобы предметно и адресно работать с каждым из них по дальнейшему трудоустройству в родном городе или районе. При этом важно продумать собственные преференции для будущих специалистов вдобавок к федеральным и республиканским мерам поддержки», — подчеркнул глава Башкортостана.