Фото: Уфимский НИИ глазных болезней Офтальмохирург из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Новый рекорд России по количеству операций на глаза установил офтальмохирург Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов в Ишимбайской ЦРБ. Туда врач вместе с бригадой коллег приехал для помощи местным пациентам и выполнения поручения главы республики Радия Хабирова о развитии офтальмологической службы региона.

11 февраля к Эмину Логмановичу пришли 56 человек, которым он провел операции и добился отличного зрительного результата. Таким образом, Усубов побил рекорд своего коллеги Рената Казакбаева (50 операций). В неделю у офтальмохирурга в Ишимбае запланировано 150 операций.