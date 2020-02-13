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13 февраля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Офтальмохирург из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

Офтальмохирург из Уфы вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Новый рекорд России по количеству операций на глаза установил офтальмохирург Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов в Ишимбайской ЦРБ. Туда врач вместе с бригадой коллег приехал для помощи местным пациентам и выполнения поручения главы республики Радия Хабирова о развитии офтальмологической службы региона.

11 февраля к Эмину Логмановичу пришли 56 человек, которым он провел операции и добился отличного зрительного результата. Таким образом, Усубов побил рекорд своего коллеги Рената Казакбаева (50 операций). В неделю у офтальмохирурга в Ишимбае запланировано 150 операций.

Теги: офтальмохирургия, Уфимский НИИ глазных болезней
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