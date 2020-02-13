Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Он ознакомился с работой отделений медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферийной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, осмотрел врачебные кабинеты, водогрязелечебницу. Ежегодно в госпитале проходят реабилитацию около 2 тысяч человек. К их услугам — разнообразные методы восстановительного лечения: лечебная физкультура, физиотерапия, рефлексотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция, безоперационная спинальная декомпрессия и другие.

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