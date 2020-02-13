Радий Хабиров посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн
Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Он ознакомился с работой отделений медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферийной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, осмотрел врачебные кабинеты, водогрязелечебницу. Ежегодно в госпитале проходят реабилитацию около 2 тысяч человек. К их услугам — разнообразные методы восстановительного лечения: лечебная физкультура, физиотерапия, рефлексотерапия, транскраниальная магнитная стимуляция, безоперационная спинальная декомпрессия и другие.
«Я очень впечатлён увиденным. Здесь есть и современное оборудование, и профессиональный коллектив. Но самое главное — здесь ставят на ноги людей, почти потерявших надежду, после тяжёлых травм, инсультов. Хочется поблагодарить слаженный и профессиональный коллектив врачей. Меня радует, что лечение в реабилитационном центре проходят обычные люди — из Белорецка, Кумертау, рабочие, пенсионеры… Госпиталь не должен превратиться в место, где лечатся только те, у кого есть серьёзные экономические возможности. Очень хорошо, что люди здесь, по сути, получают вторую жизнь. Считаю правильным поблагодарить первого Президента республики Муртазу Губайдулловича Рахимова, потому что именно его поддержка помогла организовать такой центр», — отметил Радий Хабиров после посещения госпиталя.