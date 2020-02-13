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13 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии показал восьмикласснице свой рабочий кабинет и подарил книгу Мустая Карима

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в преддверии нынешнего Нового года проходила акция «Новогодняя цепочка дружбы». Уфимская школьница, восьмиклассница Елена Казанцева, написала, что ей очень хочется побывать в рабочем кабинете руководителя региона. Накануне её желание исполнилось.

Радий Хабиров показал ей свой кабинет, рассказал о распорядке дня и о том, каково это – руководить такой крупной и современной республикой, как Башкортостан. Глава региона подарил ей книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и изделия ручной работы башкирских мастеров, пожелал здоровья и успехов в учёбе.

«Мне больше всего запомнился уголок с книгами, – поделилась впечатлениями Елена. – Так много изданий о нашей стране, республике. А вообще, я думала, что в кабинете Главы всё как-то более строго».

Масштабный флешмоб проходил в столице республики с 20 декабря по 14 января. Во время утренников дети писали свои желания на бумаге, а затем склеили их в цепочку длиной 305 метров. Всего ребята загадали около шести тысяч желаний. В заключительный день акции 300 школьников выстроились вокруг новогодней ёлки у Государственного концертного зала «Башкортостан», а присутствовавшие на празднике почётные гости случайным образом вытащили из бумажной цепочки три пожелания. Одно из них, которое написала Елена Казанцева, пообещала исполнить супруга Главы республики Каринэ Хабирова.

Теги: Радий Хабиров
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