Башкирия в федеральных СМИ: О турецкой экспансии, нарушении прав дольщиков и рейдерстве

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Генпрокуратура отметила массовый характер нарушений прав дольщиков в России. «Многочисленные нарушения в этой сфере» надзорное ведомство выявило в Башкирии и еще 9 регионах.

В прошлом году в России было зафиксировано более 11 тыс. нарушений прав дольщиков при строительстве жилья, они носят массовый характер, передает INTERFAX.RU ﻿ сообщение Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что по данным случаям наказаны 3,5 тыс. человек, возбуждено 163 уголовных дела. «В результате удалось добиться ускорения темпов строительства, ввода в эксплуатацию проблемных домов и передачи жилых помещений гражданам», — подчеркнули в сообщении. Однако, «несмотря на принимаемые меры, надзорное ведомство продолжает выявлять "многочисленные нарушения в работе органов власти в этой сфере в Башкортостане, Бурятии, Тыве, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях», говорится в материале. В агентстве сообщили, «что повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве незаконных условий».

Захотел быть первой скрипкой? «Независимая газета» узнала, что «полиция разыскивает одного из акционеров ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», выпускающего компоненты для Mercedes, MAN и Volvo, Владимира Скрипку. Бизнесмен, воспользовавшись смертью своего бизнес-партнера, попытался взять под контроль активы, принадлежащие ему и его партнеру в равных долях», сообщили в издании, уточнив, что объявленный «в федеральный розыск Владимир Скрипка — один из учредителей ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», также является учредителем предприятия на юге России «Кубанские деликатесы». Именно вокруг этих двух активов развернулась корпоративная война, в которой, с одной стороны, приняли участие Владимир Скрипка и его сын Ярослав, а с другой — родственники умершего совладельца предприятий Ивана Радченко», — говорится в газете. «Отца и сына подозревают в умышленной организации корпоративных конфликтов с целью захвата права управления компаниями ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» и ООО «Кубанские деликатесы». Попытки рейдерского захвата активов своего бывшего партнера по бизнесу Ивана Радченко Скрипка начал предпринимать в июне 2019 года после смерти Радченко», — сообщили в «НИ».

Почему Сирия и Турция обмениваются ударами и при чем здесь Башкирия? Об этом эксперт рассказал «Парламентской газете». «Турция на Ближнем Востоке реализует свои глобальные интересы — политику неоосманизма, то есть осуществляет экспансию во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи», — поделился мнением с газетой ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «В этом ключе, по его словам, надо рассматривать действия Турции не только в Сирии, но и в Ливии, и даже в некоторых российских регионах — Татарстане, Башкортостане, Крыму», передает издание. «Турецкие руководители очень амбициозны. Некоторые из них являются выходцами из умеренных исламистов, например «Братьев мусульман». Поэтому Анкара поддерживает ряд исламистских группировок, которые она считает умеренными, несмотря на то, что и Россия, и Сирия считают их радикальными». Соглашения, которые были заключены между Турцией и Россией по Идлибу, Турцией не выполняются, отметил Долгов. Обстрелы сирийцами турков, по мнению специалиста, являются правомерными действиями властей Сирии по подавлению экстремистов. «Эти группировки нападают на российскую военную базу Хмеймим», — рассказал изданию политолог, отметив, что действия же сирийцев направлены на то, чтобы прекратить эти удары.

В Уфа снижается стоимость аренды. Средняя стоимость аренды офисов в Москве снизилась на 36,9% по сравнению с июлем 2019 года и составила 129,6 тыс. рублей за месяц. Таким образом, в столице зафиксировано наибольшее снижение цены по сравнению с другими городами-миллионниками, говорится в сообщении портала Domofond, с которыми ознакомились «Известия». Лидерами по снижению арендной ставки также стали Омск (на 14,7%, до 13,47 тыс. рублей), Санкт-Петербург (на 6,1%, до 40 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 6,1%, до 20 тыс. рублей) и Уфа (на 1,4%, до 33 тыс. рублей). Производственные помещения в Уфе, Воронеже, Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске и Нижнем Новгороде подешевели на 11,8% — до 50,2 тыс. рублей. Торговые помещения стали дешевле на 9,1% — их средняя цена в январе этого года составляет 50 тыс. рублей. Сильнее всего они подешевели в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Уфе, говорится в сообщении.

Бесконтактная оплата стимулирует тратить больше, узнал ТАСС﻿ и сообщил, что такая оплата покупок увеличивает средний чек на онлайн-площадках магазинов одежды и обуви в 5 раз, на сайтах со строительными услугами — в 3 раза, а на сервисах по бронированию гостиниц — почти вдвое. По данным «Яндекс.Кассы», в прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству — 9 766 рублей. На втором месте оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей — 9 579 рублей при бесконтактной оплате и 5068 рублей при оплате другими методами. На третьем — ювелирные украшения — 9 521 рубля. В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха — 19 900 рублей. В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь — 8 103 рубля. В остальных городах-миллионниках максимальные чеки при такой оплате были на сервисах бронирования отелей и в магазинах бытовой техники.

Сборы без травм и полный комплект. Игроки «Уфы» провели тренировочные сборы на Кипре без серьезных травм, информировало РИА Новости со ссылкой на сообщение наставника «уфимцев» Вадима Евсеева. «Иногда погодные условия нас немного подводили, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили», — цитирует Евсеева агентство. «Перед заключительными контрольными матчами с "Урарту" и "Араратом-Арменией" мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости. Голова мыслила хорошо на футбольном поле, но ноги были очень тяжелые. И немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм», — рассказал тренер, отметив, что команда на весеннюю часть сезона укомплектована.