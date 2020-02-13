Фото: ИА «Башинформ» В Уфе организуют День сдачи ЕГЭ с родителями Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе организуют День сдачи ЕГЭ с родителями. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Акция состоится 18 февраля в Республиканской гимназии-интернате им. К.А. Давлеткильдеева в формате деловой игры, воспроизводящей процедуру проведения единого государственного экзамена по истории.

Участниками акции являются родители учащихся государственных бюджетных общеобразовательных организаций, выпускники государственных бюджетных общеобразовательных организаций, представители органов исполнительной власти.

Представители СМИ также могут принять участие в деловой игре в качестве участников ЕГЭ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку, бейдж.