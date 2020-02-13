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В Башкирии презентовали еще один туристический сайт

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии презентовали новый туристический сайт. На портале terrabashkiria.ru﻿ представлена информация о республике, природных достопримечательностях на семи языках — русском, итальянском, испанском, арабском, китайском, английском и немецком.

Сайт представил министр туризма Башкирии Салават Нафиков на своей странице в социальных сетях: «Обычно в день рождения принято получать поздравления и подарки. Но я поступлю по-другому, я сам сделаю подарок. Ловите! Наш сайт про туризм в Башкирии».

Основные разделы сайта — что посетить, чем заняться и как добраться. Здесь же предложены способы доехать до Уфы с примерными ценами из Москвы и Санкт-Петербурга. На сайте собрана информация о туристических маршрутах, санаториях, национальной кухне, сувенирах, а также о том, где побывать в столице Башкирии. В отдельной вкладке опубликованы данные о туроператорах республики, которые организовывают поездки.

Напомним, в начале декабря был запущен новый туристический портал visitrb.

Стоит отметить, что за неполный год terrabashkiria.ru — это третий туристический сайт. В марте 2019 года был запущен сервис для туристов — интернет-ресурс gotorb.ru. В настоящее время недоступен.

Теги: туризм
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