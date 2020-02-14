Теперь уфимцы могут заказывать доставку продуктов из «Ленты» в интернете через СберМаркет













УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ».

Сервис доставки продуктов СберМаркет начал доставлять продукты из сети «Лента».

СберМаркет расширяет число магазинов, из которых уфимцы могут заказывать продукты через интернет с доставкой на дом. С 14 февраля СберМаркет начнет доставлять продукты из любимого жителями гипермаркета «Лента». Клиенты получат еще больший выбор при неизменно высоком качестве продуктов – в каталоге СберМаркета доступно более 23 тысяч товаров из сети МЕТРО и порядка 20 тысяч товаров из «Ленты».

Для заказа доступны не только продукты питания, но и бытовая химия, детские товары, товары для дома и многое другое. В первый месяц доставка продуктов из «Ленты» для уфимцев будет бесплатной.

Многие жители города уже оценили удобство сервиса доставки продуктов. Главное преимущество сервиса – это огромная экономия времени. В среднем, семья тратит 3-4 часа в неделю на покупку продуктов. Более того, СберМаркет транслирует скидки ритейлеров, что помогает существенно сэкономить.

Также не стоит забывать и о транспортных расходы, пробках и прочих неудобствах. Например, в сезон ОРВИ и гриппа крайне нежелательно посещать места скопления людей и тем более брать с собой в супермаркеты детей.

Время, которое обычно уходит на закупки, продуктивнее потратить на общение с близкими, отдых и любимое хобби. А закупку доверить специалистам «СберМаркета».

Для того, чтобы оформить заказ, нужно зайти в приложение или на сайт сервиса. После этого останется указать адрес доставки и выбрать один из доступных магазинов: «Лента» или METRO. Далее остается выбрать товары, которые вы хотите заказать, удобное время для доставки (через несколько часов или в другой день) и оформить заказ.

Ваш заказ будут собирать профессиональные сборщики сервиса СберМаркет: они никогда не положат в корзину товар, срок годности которого истек более чем на 60% или не соответствует стандартам качества сервиса. Если в магазине не окажется какого-то товара, сборщик свяжется с клиентом, предложит замену или вовсе отменит эту позицию. Все сотрудники СберМаркета проходят обучение, поэтому знают, как выбирать самые разные категории товаров: свежую рыбу, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.

Оплатить заказ можно картой курьеру после доставки или на сайте/ в приложении (списание происходит только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе).