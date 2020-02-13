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13 февраля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в марте в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в марте в Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане март этого года будет чуть теплее обычного. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Март-2020 будет самым сухим месяцем в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. Меньше осадков прогнозируется в Кировской области, Пермском крае, в Башкирии, а также на востоке Саратовской области, на юге Урала, на юге Тюменской области, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье, на юге Сахалина.

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», стал известен предварительный прогноз погоды на вторую половину февраля.

Теги: прогноз погоды
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