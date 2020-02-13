Фото: Ксения Калинина В Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в марте в Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане март этого года будет чуть теплее обычного. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Март-2020 будет самым сухим месяцем в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. Меньше осадков прогнозируется в Кировской области, Пермском крае, в Башкирии, а также на востоке Саратовской области, на юге Урала, на юге Тюменской области, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье, на юге Сахалина.

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», стал известен предварительный прогноз погоды на вторую половину февраля.