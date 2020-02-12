Фото: Правительство РБ В Башкирии молодым ученым вручили гранты по 1 миллиону рублей Фото: Правительство РБ

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в Доме Правительства республики 25 молодым ученым, которые работают над инновационными проектами в различных отраслях науки, вручили гранты Республики Башкортостан за 2020 год. Каждый из них получил по 1 млн рублей.

Список победителей сформирован на основании итогов работы Комиссии по проведению конкурса проектов молодых ученых на соискание республиканских грантов.

﻿«Все отмеченные сегодня разработки заслуживают серьезного внимания, — сказал во время вручения руководитель администрации региона Александр Сидякин. — Те, кто стали лауреатами, — большие молодцы! Представленные проекты затрагивают почти все отрасли энергетики, агропромышленного комплекса, авиакосмическую отрасль, машиностроение, здравоохранение, образование. Есть перспективные исследования на стыке наук. Предложенные вами новые методы диагностики и лечения заболеваний помогут укрепить здоровье людей и увеличить продолжительность жизни в республике. Нам нужно дальше развивать наше агропромышленный комплекс. Большую пользу сельскому хозяйству принесут уникальные культиватор и новая технология обработки почвы, которая обеспечивает разноуровневое внесение удобрений. Это значительно повысит урожайность наших полей. В числе победителей — проекты в области физики, биофизики, биохимиии. Есть интересные проекты в области экономики и социологии. Главное, чтобы все они были внедрены в жизнь, чтобы способствовали решению задач, стоящих перед экономикой, перед реальным сектором промышленности, способствовали повышению качества жизни жителей региона».