Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи»

В последнее время вокруг известного ученого-историка Башкортостана, публициста и кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина ходили слухи о якобы его увольнении с телеканала БСТ. Он опроверг в интервью «Башинформу» наличие каких-либо конфликтов в научной и журналистской среде, а также поделился дальнейшими творческими и научными планами.

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