Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи»
Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи» Фото: из открытых источников
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В последнее время вокруг известного ученого-историка Башкортостана, публициста и кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина ходили слухи о якобы его увольнении с телеканала БСТ. Он опроверг в интервью «Башинформу» наличие каких-либо конфликтов в научной и журналистской среде, а также поделился дальнейшими творческими и научными планами.
«Сегодня у меня была встреча с главой республики Радием Хабировым, — сказал Хамидуллин. — Мы обсудили вопросы популяризации наших исторических личностей, героев новейшей истории, нашего богатого прошлого, вокруг которого мы могли бы объединить наше общество, например, генерал Минигали Шаймуратов. Мне тесно заниматься этими вопросами в статусе журналиста, поэтому я буду заниматься ими в новом общественно-научном статусе. Буду работать несколько шире телевизионной деятельности. О своём новом качестве сообщу позже. Глава республики поставил передо мной масштабные задачи, которые я буду реализовывать. Вместе с тем, хочу успокоить свою аудиторию, моя передача «Историческая среда», будет и дальше выходить на БСТ с моим участием».