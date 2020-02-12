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12 февраля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи»

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи» Фото: из открытых источников

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В последнее время вокруг известного ученого-историка Башкортостана, публициста и кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина ходили слухи о якобы его увольнении с телеканала БСТ. Он опроверг в интервью «Башинформу» наличие каких-либо конфликтов в научной и журналистской среде, а также поделился дальнейшими творческими и научными планами.

﻿«Сегодня у меня была встреча с главой республики Радием Хабировым, — сказал Хамидуллин. — Мы обсудили вопросы популяризации наших исторических личностей, героев новейшей истории, нашего богатого прошлого, вокруг которого мы могли бы объединить наше общество, например, генерал Минигали Шаймуратов. Мне тесно заниматься этими вопросами в статусе журналиста, поэтому я буду заниматься ими в новом общественно-научном статусе. Буду работать несколько шире телевизионной деятельности. О своём новом качестве сообщу позже. Глава республики поставил передо мной масштабные задачи, которые я буду реализовывать. Вместе с тем, хочу успокоить свою аудиторию, моя передача «Историческая среда», будет и дальше выходить на БСТ с моим участием».

Теги: история
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