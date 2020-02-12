В Уфе опровергли информацию о махинциях с гробом генерала Росгвардии Артура Ахметханова

Фото: Олег Яровиков, КСО г.Уфа

Фото: Олег Яровиков, КСО г.Уфа

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Комбинате специализированного обслуживания (КСО) Уфы опровергли информацию о махинациях с гробом генерала Росгвардии Артура Ахметханова. Статью о том, что якобы гроб, в котором несли покойного, был перепродан, опубликовал портал Proufu.

Напомним, похороны вице-премьера правительства Артура Ахметханова, скончавшегося после продолжительной болезни, состоялись 16 мая 2019 года на Мусульманском кладбище Уфы. Похороны прошли по мусульманским традициям — в захоронении гроб не используется, правоверных хоронят лишь с саване. Соответственно, гроб в котором несли покойного, не опустили в могилу.

﻿«Гроб с похорон Ахметханова находится на временном хранении в здании КСО по адресу: Уфимский район, с. Михайловка, ул. Стройучасток, 37. В любой момент он может быть представлен на осмотр родственникам, журналистам и правоохранительным органам, — сообщил директор КСО Руслан Кинзикеев. — На сегодняшний день он является предметом твердого бытового отхода, опечатан надписью «Объект ТБО. Хранить до 14.04.2020». Нормативный срок для утилизации по федеральному закону «Об отходах производства и потребления» — до 11 месяцев, и он еще не прошел. По истечении указанного срока хранения гроб будет утилизирован в установленном порядке. Живые цветы и венки были перемещены и утилизированы на кладбище «Южное».

В комбинате также добавили, что для опровержения недостоверной информации, опубликованной в СМИ, по запросу компетентных органов может быть проведена криминалистическая экспертиза, в том числе на выявление микрочастиц места, где был расположен гроб во время прощания (подиум Госсобрания, автокатафалк), выявление биологических следов тела покойного непосредственно на самом гробе.

Соответствующие проверки уже были проведены в 2019 году столичной прокуратурой и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Доказательство наличия гроба представлено, нарушений не выявлено

В КСО считают, что недостоверную информацию могли предоставить бывшие уволенные сотрудники комбината, в том числе бывшие заведующие кладбищ, осуществлявшие увод денежных средств из внебюджетной выручки учреждения в размере 42 млн рублей в год, что официально доказано бухгалтерским учетом учреждения. Будучи сотрудниками они продавали места под погребения. Либо фейковая новость может исходить от действующих сотрудников, имеющих нарушения финансовой, трудовой и производственной дисциплины

По данным фактам администрацией города материалы были направлены в правоохранительные органы.