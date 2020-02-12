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В Башкирии обсуждается законопроект об ограничении продажи алкоголя

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии обсуждается законопроект об ограничении продажи алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жителей Башкирии приглашают к участию в обсуждении законопроекта, касающегося установления запрета на розничную продажу алкоголя в случае нахождения магазина и точки общепита в одном здании.

Торговый зал магазина должен быть конструктивно обособлен от кафе, закусочной, рюмочной и других точек или иметь отдельный вход для посетителей, отмечается в документе, разработанном Госсобранием — Курултаем республики.

Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в обсуждении можно до 9 марта на региональном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

Напомним, в этом году запрет на торговлю алкоголем в магазинах, включая пиво, действовал в регионе 3 января. Кроме того, продажа алкоголя была ограничена 4, 5 и 6 января. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госсобрания — Курултая Башкирии в конце прошлого года.

Ранее, в мае 2019 года депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни проведения сабантуя в городах и селах Башкирии.

Спиртные напитки также запретили продавать в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября).

Теги: запрет на продажу алкоголя
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