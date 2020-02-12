Фото: ИА «Башинформ» ГИБДД разрешат аннулировать незаконные техосмотры Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Министерство транспорта РФ опубликовало проект изменений в правила прохождения техосмотра (ТО), согласно которому сотрудник ГИБДД имеет право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, в случаях, если машина диагностику не проходила, либо ТО проходит с нарушением установленных правил. Об этом в среду сообщает издание «Коммерсантъ».

Документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Инициатива призывает к реформированию процедуры для того, чтобы исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины к осмотру.

27 июля заработают и поправки к КоАП: будет введен штраф 2 тысячи рублей за управление автомобилем без ТО (нарушение будет фиксироваться с помощью камер не чаще раза в сутки), введут наказание для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей.

По новым правилам процесс диагностики будет фиксироваться на фото — причем в три этапа. Автомобиль будут снимать перед процедурой, во время нее и в конце, после чего снимки будут передаваться для хранения в «облако» МВД.

Сведения будут передаваться страховщикам. Компании должны аннулировать полис, считают эксперты, но страховщики говорят, что пока этого сделать невозможно из-за особенностей законодательства. В тексте документа также не содержится информации о действиях страховых компаний, которые они должны будут предпринять в случае аннулирования карты. Однако, как приводит газета слова исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Евремова, по закону об ОСАГО компания не вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.

По данным «Ъ», МВД России готовит новый общедоступный сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где автомобиль проходил ТО и когда закончится диагностическая карта.