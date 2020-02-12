Фронтовики из Башкирии рассказали о зверствах фашистов на советской земле

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Милая мама, нет сил передать то чувство страстного гнева, которое овладело мной, когда я столкнулся с преступлениями немецких бандитов». Письма с фронта, рассказывающие о зверствах фашистов, опубликовала газета «Красная Башкирия» в ноябре 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Путь немецких захватчиков усеян трупами невинных людей: стариков, женщин, детей. Выжженные города и села, кровь замученных советских людей зовут к мщению», — говорится в материале газеты, составленном из писем солдат, рабочих и колхозников.

Так, лейтенант Агзамов в своем письме рассказал о преступлениях немцев в одной из советских деревень.

«То, что я увидел, никогда не изгладится из моей памяти, – пишет фронтовик. – Рано утром фашисты ворвались в деревню Авксентьево. Они согнали всех жителей в сарай и начали допытываться, кто из крестьян ушел в партизаны. Но никто не выдал товарищей. Тогда фашисты приказали председателю колхоза и бригадиру выйти вперед. В двух безоружных людей было дано несколько залпов. Они упали мертвыми. Но оставшиеся в живых не выдали партизан.

За убитых рассчитались с немцами народные мстители — партизаны. Они вскоре убили нескольких фашистов. И тогда был выслан карательный отряд. Со всех сторон подожгли немцы деревню. Много колхозников было замучено. Этой участи подверглись люди преклонного возраста, дети, женщины. Когда лишенные крова погорельцы побрели по дороге, куда глаза глядят, немцы дали вслед пулеметную очередь. На беззащитных людях они испытывали свое оружие… А вечером на карательный отряд напали партизаны. Стиснув зубы, в безудержном гневе мстили они за свою деревню. За детей, жен, отцов и матерей», — поведал Агзамов.

«Милая мама, нет сил передать то чувство страстного гнева, которое овладело мной, когда я столкнулся с преступлениями немецких бандитов, – писал боец Карташов своей матери. — Я ношу в своем сердце святые слова: смерть фашизму!»

«Враг заслужил суровую кару. Каждая лощинка на фронте и в оккупированных местностях является могилой для фашистских оккупантов», — заявляли политрук Бордзенко, командир Аллаяров и другие бойцы в коллективном письме, присланном Уфимскому заводу горного оборудования.

Участник войны с белофиннами В. Иванов призывал комсомольцев серьезно учиться военному делу и «во что бы то ни стало разгромить врага, обеспечить нашему народу мир и светлую, вольную жизнь».

«Красная армия на фронтах отечественной войны, партизаны – в тылу врага, рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция нашей родины своими боевыми делами неустанно приближают час расплаты для фашизма, — пишет газета 18 ноября 1941 года. — Созревает страшный, справедливый гнев всего великого русского народа, который обрушится со всей мощью на трижды проклятых гитлеровских мерзавцев. Как во время войны с Наполеоном в 1812 году, так и теперь армия и народ нашей страны дадут зарвавшимся врагам кровавый и жестокий урок», — отмечается в издании.

Великая Отечественная война против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её союзников началась 22 июня 1941 года и завершилась 8 мая 1945-го полной победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. Советский Союз потерял на войне более 26 млн граждан. Ежегодно 9 мая отмечается праздник Победы советского народа над нацистской Германией. В честь 75-летия Победы 2020-й год объявлен Годом памяти и славы.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.