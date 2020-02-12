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12 февраля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К 75-летию Победы: жители Башкирии могут увековечить память о своих героических предках

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жители Башкирии республики могут стать участниками масштабного проекта «Дорога памяти», одним из партнеров которого стала Почта России.

С 17 февраля по 31 мая в почтовых отделениях республики будут принимать фотографии ветеранов Великой Отечественной войны для сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

«Фотографии с соблюдением дополнительных мер предосторожности передадут в управления федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных, а затем вернут владельцам», — подчеркнул пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.
Кроме того, в отделениях связи разместят информационные материалы о проекте «Дорога памяти» с нанесенным на них QR-кодом. С его помощью можно будет самостоятельно загрузить фото в базу данных проекта.

Теги: 75-летие Победы, Почта России, проект «Дорога памяти»
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