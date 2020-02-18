Планета подарков для мужчин

Планета подарков для мужчинпартнерский материал
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ».
Девушки ждут от мужчин сюрпризов, романтических поступков и удивительных подарков. Но частенько ленятся придумать что-то оригинальнее, чем пена для бритья или одеколон. Мы составили топ подарков, которые можно купить в ТРЦ «Планета». Они окажутся полезными и желанными для ваших мужчин. И помните, дамы, как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь!
1.Сертификат на романтический ужин
Столики в Buffet cafe, стоящие у окна, всегда забронированы. Это одно из самых романтичных мест в городе — из окна открывается потрясающий вид на город. Подарите эмоции вместе с подарочным сертификатом в Buffet cafe.
2.Спортивный выбор
Новые беговые кроссовки или майка для тренировок? А может набор термосов для рыбалки? Или гантели, чтобы потом дома о них спотыкаться? В «Спортмастер» огромный выбор товаров для спорта и активного отдыха!
3.Аквапарк
Подарок можно сделать и с намеком на совместный, семейный отдых. Тогда лучший вариант — билеты в аквапарк. Кстати, их можно приобрести онлайн на сайте аквапарка.
4. Галстук и запонки
Мелкие детали, которые сразу меняют образ и делают его интересным и стильным. В «Планете» несколько магазинов с мужской одеждой и аксессуарами. Загляните, например, в KANZLER.
5.Одеколон
Если все-таки очень хочется подарить одеколон, сделайте это! В «Лэтуаль» большой ассортимент достойных ароматов. Кстати! В ТРЦ можно бесплатно упаковать подарки на -1 уровне в магазине «Подарок» при предъявлении чека на сумму от 1500 рублей. Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.
6. Бонусы от ТРЦ "Планета"
ТРЦ «Планета» приготовила целую поздравительную программу. 23 февраля в 15 часов начнется праздничное мероприятие для сильной половины Уфы. Мужчины смогут проявить свою силу, приняв участие в аттракционе «Вертолет». Аттракцион включает в себя платформы для 6 участников и большую вращающуюся мягкую балку, напоминающую винт вертолета. Задача участников: уворачиваться от балки, нагибаясь под ней или перепрыгивая через нее, при этом не сойти с платформы. Будет весело! Еще вас ждет фотозона и квест, который оценят мужчины. Игра на выживание. В течение праздника будут разыграны подарки от ТРЦ «Планета»: сертификаты на ужин и билеты в кино и Аквапарк. Афиша доступна на сайте торгового центра.
7.Конкурс!
Принимай участие в конкурсе от ТРЦ «Планета» в Инстаграм и Вконтакте с 15 по 22 февраля и выиграйте билеты в кино или сертификаты в «Шоколадницу» — 2 штуки по 3000 рублей.
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Планета подарков для мужчин
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