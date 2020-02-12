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В Татарстане пройдут Дни Республики Башкортостан

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Татарстане пройдут Дни Республики Башкортостан Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Дни Республики Башкортостан в Татарстане пройдут 14–15 мая. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на постоянного представителя Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин.

Татарстанскую делегацию возглавит Президент Татарстана Рустам Минниханов, а представители Башкортостана приедут во главе с Радием Хабировым. Стороны обсудят совместные проекты, перспективы сотрудничества и примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ТАССР, сообщает источник.

«На бизнес-форуме, организованном совместно с Татарстаном, планируется подписать ряд документов. На сегодня есть договоренности, что закрепим сотрудничество Иннополиса и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Иннополиса и Уфимского нефтяного университета», — рассказал Ранэль Зинатуллин.
Представить Татарстан делегации Башкортостана поможет спецпроект к 100-летию образования ТАССР. Информацию об инвестиционном, промышленном, туристическом потенциале Татарстана, ключевых предприятиях и перспективных направлениях сотрудничества разместят в СМИ и на интернет-ресурсах.

Теги: межрегиональные проекты
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