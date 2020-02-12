Фото: Олег Яровиков В селе Раевский благоустроен парк по программе «Формирование современной городской среды» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Парк отдыха в селе Раевский был благоустроен в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Стоимость работ составила 5,3 млн рублей.

В парке установлена современная детская площадка. Главе республики Радию Хабирову, находящемуся в рабочей поездке в Альшеевском районе, показали автогородок, где установлены пешеходные дорожки, светофоры, дорожные знаки. Здесь ведется обучение школьников младших классов правилам дорожного движения.

Радий Хабиров отметил положительный опыт альшеевцев, по его мнению, на таких оборудованных площадках дети быстрее усваивают правила поведения на дорогах. На территории парка общественным объединением «Боевое братство» установлены стелы, посвященные военно-морскому флоту, воздушно-десантным и пограничным войскам и воинам-афганцам.

Сегодня во многих городах и райцентрах ведутся работы по благоустройству общественных пространств, которые становятся точкой притяжения для жителей.