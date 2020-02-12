В Башкирии в Раевском построят крытую хоккейную площадку для детской спортивной школы

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В селе Раевский на территории детско-юношеской спортивной школы будет построена крытая хоккейная площадка. Такое поручение дал Радий Хабиров после общения с юными хоккеистами и руководством школы, которые обратились к главе региона с просьбой о строительстве.

Сейчас на базе школ района имеются 23 хоккейные коробки. Хоккеем занимаются более 500 юных альшеевцев. Тренировочный процесс детей ограничен четырьмя месяцами ледовой подготовки, что в современном хоккее не дает достигать более высоких результатов, поэтому и возник вопрос строительства крытого ледового катка с искусственным льдом.

Во время выездного Часа главы Радий Хабиров дал поручение главе муниципалитета продумать вопрос теплого крытого ледового катка. Глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин в течение недели должен представить главе региона свои предложения по этому поводу.

Сегодня же в ДЮСШ «Ыласын» Радий Хабиров посмотрел за тренировками юных спортсменов. Здесь работают 20 тренеров, занимаются 1557 учащихся — это 34% от общего количества обучающихся в районе. Во дворце спорта дети посещают спортивные секции бесплатно. Тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия по атлетизму и настольному теннису. Также во дворце спорта базируется хоккейный клуб «Дим», который объединяет 120 ребят.