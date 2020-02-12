НКО Башкирии смогут подать заявки по 10 направлениям на общую сумму 140 млн рублей

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Некоммерческие организации Башкирии смогут подать конкурсные заявки на получение грантов по 10 направлениям. Это «Наука и образование», «Социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Культура, искусство и сохранение исторической памяти», «Сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ», «Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания и защита животных», «Молодежная политика», «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «Защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества», «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

Общая сумма финансирования проектов — 140 млн. рублей. Все средства аккумулирует единый грантооператор, который появился в республике, — Фонд содействия гражданскому обществу РБ. Он был создан Указом главы республики 1 октября 2019 года.

«Основная цель фонда — поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются развитием гражданского общества, реализуют социально значимые проекты. Прежние грантооператоры — Министерство семьи, труда и соцзащиты населения и Минкультуры — передали все средства в единый фонд. Как на федеральном уровне существует Фонд президентстких грантов, теперь в Башкортостане тоже появился единый грантооператор», — пояснила генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан Люция Юлуева.

Прием заявок начнется в 20-х числах февраля, о чем будет объявлено за три дня до старта. Подать заявку на конкурс смогут НКО, которые зарегистрированы в республике и действуют не менее одного года. Отныне в конкурсе не могут принимать участие ГУПы и МУПы.

«Всей страной мы переключаемся на проектное мышление с измеримым, конкретным результатом. Определены приоритеты: то, что работает на будущее республики — это демография, наука, экологическая тема с раздельным сбором мусора. Важно четко определить целевую аудиторию своего гранта, — говорит руководитель аппарата Общественной палаты РБ, член Совета Фонда Шамиль Валеев. — Еще одна важная тема — софинансирование: то, что ты не только тратишь государственные деньги на свою амбицию, но и вовлек в это дело предпринимателей и своим трудом, и волонтерским. При оценке заявки это учитывается».

Как сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества, заместитель председатель конкурсной комиссии Зульфия Гайсина, оценивать проекты будет конкурсная комиссия, в составе которой — представители общественных объединений, научных сообществ и иных организаций с опытом работы в сфере поддержки и оценки деятельности некоммерческих организаций.

«Самый главный критерий, по которому конкурсная комиссия будет осуществлять свою деятельность — это объективность. Мы будем опираться на мнение экспертов из разных сфер деятельности. Думаю, конкурсная комиссия будет горячо спорить о том, какой проект является приоритетным для развития гражданского общества, в каком объеме выдать грант», — отметила Зульфия Гайсина.

Для объективности оценки проектов НКО будут привлекаться эксперты, основным требованием к которым является наличие опыта профильной работы в предметной области направления и тематики конкурса.

Процедура подачи заявок упрощена. Планируется, что все конкурсы по предоставлению субсидий и грантов в форме субсидий для НКО будут проходить на единой электронной платформе — grant.openrepublic.ru. Все гранты будут подаваться по единому порядку проведения конкурса, единым критериям оценки проектов. Всего в 2020 году запланировано проведение трех грантовых конкурсов.

«Конкурс, которым мы планируем начать, — это конкурс проектов в сфере развития гражданского общества. Следующий конкурс — в сфере поддержки государственных языков и языков народов РБ. Здесь список получателей расширен, могут участвовать бюджетные предприятия — школы, гимназии, образовательные центры. Третий конкурс — для социально ориентированных НКО», — сообщила Люция Юлуева.

На реализацию каждого проекта отводится 12 месяцев. Если проект был проведен не позднее 12 месяцев до подачи заявки, НКО могут претендовать на возмещение затраченных средств.

«Анализ прошлых лет показал, что общий объем заявок, поступивших на все три конкурса — около 650. По каждому конкурсу победителями становятся примерно 50-60 проектов», — говорит заместитель генерального директора Фонда содействия гражданскому обществу РБ Роман Низамутдинов.

В настоящее время в Башкортостане существует более 5 тысяч некоммерческих организаций. Для взаимодействия с ними будут созданы сайт фонда и его аккаунты в соцсетях.