В Москве Каринэ Хабирова и Алсу открыли выставку картин «Семь девушек»

Творческий проект «Семь девушек» объединил работы семи разных художников — Лианы Мкртчян, Раушании Бадретдиновой, Рината Миннебаева, Рафаэля Кадырова, Расиха Ахметвалиева, Амира Мазитова, Джамиля Сулейманова. Каждый из них представил свое воплощение народной легенды о семи бесстрашных сестрах. Автором и идейным вдохновителем проекта выступила супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию и подобрала работы.

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