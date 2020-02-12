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12 февраля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Москве Каринэ Хабирова и Алсу открыли выставку картин «Семь девушек»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: Полпредство РБ при Президенте РФ

Фото: Полпредство РБ при Президенте РФ

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ состоялось торжественное открытие выставки картин «Семь девушек».

В открытии выставки приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Правительства Москвы, творческой интеллигенции и башкирского землячества.

Творческий проект «Семь девушек» объединил работы семи разных художников — Лианы Мкртчян, Раушании Бадретдиновой, Рината Миннебаева, Рафаэля Кадырова, Расиха Ахметвалиева, Амира Мазитова, Джамиля Сулейманова. Каждый из них представил свое воплощение народной легенды о семи бесстрашных сестрах. Автором и идейным вдохновителем проекта выступила супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию и подобрала работы.

﻿«Большое спасибо нашим художникам, которые откликнулись на этот проект, — обратилась к собравшимся Каринэ Хабирова. — Идея заключалась в том, чтобы каждый художник, представляющий определенный район республики, представил свой образ девушки из народной легенды «Семь девушек». Получилось очень разнообразно и необычно».
С концертной программой выступила заслуженная артистка России Алсу, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, творческие коллективы Башкирского культурного центра города Москвы, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Гальсар Байгускарова.

Теги: выставка, 100-летие республики
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