В Москве Каринэ Хабирова и Алсу открыли выставку картин «Семь девушек»
Фото: Полпредство РБ при Президенте РФ
УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ состоялось торжественное открытие выставки картин «Семь девушек».
В открытии выставки приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Правительства Москвы, творческой интеллигенции и башкирского землячества.
Творческий проект «Семь девушек» объединил работы семи разных художников — Лианы Мкртчян, Раушании Бадретдиновой, Рината Миннебаева, Рафаэля Кадырова, Расиха Ахметвалиева, Амира Мазитова, Джамиля Сулейманова. Каждый из них представил свое воплощение народной легенды о семи бесстрашных сестрах. Автором и идейным вдохновителем проекта выступила супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию и подобрала работы.
«Большое спасибо нашим художникам, которые откликнулись на этот проект, — обратилась к собравшимся Каринэ Хабирова. — Идея заключалась в том, чтобы каждый художник, представляющий определенный район республики, представил свой образ девушки из народной легенды «Семь девушек». Получилось очень разнообразно и необычно».С концертной программой выступила заслуженная артистка России Алсу, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, творческие коллективы Башкирского культурного центра города Москвы, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Гальсар Байгускарова.