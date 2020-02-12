Радий Хабиров возложил венок на Братской могиле в Шафраново и подарил ветерану телевизор

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках своей рабочей поездки по Альшеевскому району возложил венок к памятнику, который установлен на Братской могиле в селе Шафраново. Здесь захоронено 369 советских воинов Великой Отечественной войны, три воина афганской войны.

В Шафраново в годы войны с 1942 года работал эвакогоспиталь для лечения раненных солдат, которых привозили с мест сражения. Умерших солдат хоронили в братской могиле, где свой вечный покой обрели воины со всего бывшего СССР. После войны в 1948 году место захоронения было огорожено железным забором, в 1972 году установлены 369 мемориальных плит с указанием имен солдат, даты рождения и даты смерти, звания. Каждый год 9 мая здесь проводится торжественное шествие школьников, жителей, приехавших родственников, нашедших своих родных на Братском кладбище, проводится митинг и праздничные мероприятия. В прошлом году здесь была проведена реконструкция памятника.

Радий Хабиров здесь же пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Рашитом Галинуровичем Губайдуллиным. Он родился 8 июля 1926 года в многодетной крестьянской семье в деревне Нигматуллино. После семилетней школы учился в Давлекановском педучилище, но из-за нужды учебу пришлось прервать. Вернулся в село Балкан, работал в колхозе на разных работах, потом — трактористом при Абдрашитовской МТС. В марте 44-го Рашита Губайдуллина призвали в армию, попал на Закавказский фронт. Служба его началась в пятом полку аэростатного заграждения, затем – в зенитно-артиллерийском. Сталин отдал приказ: не допустить немецкие войска в Баку. Задачей артиллеристов, аэростатчиков, прожектористов было наблюдать за вражескими самолетами. В Баку же встретил День Победы. После войны работал нормировщиком в «Межколхозстрое», прорабом, инженером производственно-технического отдела в Уфимской строительной организации и без малого 30 лет – главным инженером управления сельского хозяйства. Трудовой стаж Рашита Галинуровича составляет 52 года.

Сегодня ветеран, житель села Раевский, активно участвует в общественных мероприятиях, встречается со школьниками. Награжден орденами Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», «За трудовую доблесть», знаком «Фронтовик» и многими другими.

Радий Хабиров пригласил ветерана в Уфу 9 мая для участия в параде Победы, пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа и подарил ему большой телевизор.