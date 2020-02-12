В Уфе на несколько часов закрыли 21 больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня ночью в уфимскую больницу 21 поступил пациент с подозрением на новый коронавирус. Медики оперативно госпитализировали мужчину, прибывшего недавно из Китая, и по всем отработанным алгоритмам изолировали. После этого приемный покой больницы закрыли на несколько часов.

«Это было сделано для того, чтобы провести дезинфекцию медучреждения. Ночью больницу открыли для приема новых пациентов. На время закрытия больных отправляли в ближайшие больницы», — уточнила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Анализы пациента с подозрением на коронавирус отправили в лабораторию. Результаты будут готовы в течение нескольких суток.