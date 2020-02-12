Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.94 ↑

EUR 69.76 ↑

12 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на несколько часов закрыли 21 больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня ночью в уфимскую больницу 21 поступил пациент с подозрением на новый коронавирус. Медики оперативно госпитализировали мужчину, прибывшего недавно из Китая, и по всем отработанным алгоритмам изолировали. После этого приемный покой больницы закрыли на несколько часов.

«Это было сделано для того, чтобы провести дезинфекцию медучреждения. Ночью больницу открыли для приема новых пациентов. На время закрытия больных отправляли в ближайшие больницы», — уточнила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Анализы пациента с подозрением на коронавирус отправили в лабораторию. Результаты будут готовы в течение нескольких суток.

Теги: Уфа, 21 больница, коронавирус, Минздрав Башкирии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе несколько начальников ЖЭУ лишились работы из-за некачественной уборки улиц от снега
В Уфе несколько начальников ЖЭУ освободили от их деятельности из-за некачественной уборки улиц от снега. Об этом стало известно 11 февраля на оперативном
В Башкирии в сугробе найден замерзший двухлетний ребенок
В Мелеузовском районе Башкортостана накануне ночью в сугробе был найден замерзший двухлетний мальчик. Информация о случившемся появилась в местных паблик
В Башкирии в сгоревшей квартире найдены тела мужчины и женщины
В квартире многоквартирного жилого дома №1 по улице Блюхера в Стерлитамаке ночью 11 февраля произошел пожар. Информация о случившемся поступила в Центр у
«Национальные логистические технологии» получат в Уфе участки без торгов для строительства
Акционерное общество «Национальные логистические технологии» получит в Уфе два земельных участка в аренду без торгов для строительства логистического по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть