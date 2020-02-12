Новый генплан развития Уфы на ближайшие 20 лет примут в конце года

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Новый план развития города примут до конца года, уже летом планируется вынести проект на общественные слушания. Об этом на пресс-конференции заявил главный архитектор города Олег Байдин. Многостраничный документ о комплексном освоении территории будет предусматривать развитие Уфы на ближайшие 20 лет, до 2040 года.

Генеральный план города – это базовый документ в системе территориального планирования. На его основании и в соответствии с ним ведется дальнейшая разработка градостроительной документации. В последний раз генплан города корректировался 15 лет назад. Конечно, за эти годы произошло множество экономических и социальных изменений.

Разработкой нового проекта генерального плана городского округа города Уфа занимается Институт Генплана Москвы. Ранее специалисты Института занимались разработкой документов для Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Дальнего Востока. Сообщается, что для Уфы генплан разрабатывается в сжатые сроки, так как потенциал некоторых базовых элементов практически исчерпан. Так, если говорить о социальной инфраструктуре, доля переполненности детских садов в Уфе достигает отметки 99%, а доля переполненности школ немногим лучше – 70%. К 2020 году в Уфе должно быть создано больше 79 тысяч мест в детских садах (сейчас 43 тысячи) и 218 тысяч мест в школах (сейчас 91 тысяча). В два раз планируется увеличить количество спортивных и досуговых центров.

Как сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков, документ разрабатывается с учетом уфимской агломерации, где проживает почти 2 миллиона жителей. К слову, одна из существующих проблем сегодня – это отсутствие четких границ города.

Большое внимание в документе уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Цель: сокращение среднего времени поездки на автомобиле и общественном транспорте (разработчики называют реалистичную цифру в 10 минут, что немало в условиях мегаполиса). Чтобы разгрузить основные транспортные магистрали города и связать периферийные районы с центром Уфы, планируется ряд изменений. В так называемый транспортный каркас Уфы разработчики включают и строительство Восточного выезда, и новые транспортные развязки, и даже дублирование Затонского шоссе.

Специалисты Института Генплана Москвы говоря о массовом пассажирском транспорте, предлагают сделать упор на городскую электричку (24 станции от аэропорта до Шакши) и создание в городе новой сети трамвайных маршрутов. Трамвай должен соединить север и юг Уфы, а также Инорс, Сипайлово, Лихачевский промузел с центральными районами. Есть планы провести трамвай в Дему, Затон.

К 2040 году, согласно генплану, в городе должно появится 18 мостов (сейчас 9), 11 путепроводов (сейчас 10), 45 транспортных развязок (сейчас 21), 10 транспортно-пересадочных узлов (сейчас 2).

Проект генплана учитывает сохранение рекреационных зон и историко-культурного наследия Уфы.

Документ будет вынесет на общественные слушания летом. Разработчики обещают учитывать все мнения жителей города. Свои предложения можно внести уже сейчас, пройти специальный опрос по ссылке http://opros.genplanmos.ru/poll/ufa