Фото: https://proural.info/ Граждан из КНР привезут в обсерватор под Уфой только в случае переполнения пункта в Тюмени Фото: https://proural.info/

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Лиц, прибывающих из Китая, разместят в обсерватор под Уфой только в случае переполнения федерального пункта в Тюмени.

Ранее все субъекты России обязали создать обсервационные пункты по предупреждению завоза нового коронавируса для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны. В Башкирии обсерватор, как резервный карантинный пункт, решено разместить в профилактории «Родник здоровья» в Уфимском районе. Пока всех прибывающих в Россию граждан из КНР отправляют на карантин в учреждение федерального значения. В регионы их будут направлять, если оно переполнится.

Как отметил зампредседателя республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов, в профилактории не планируется размещение больных людей, даже если они будут.

﻿«Лечением больных займется 4-я инфекционная больница. Здесь будут находиться здоровые люди, которые гипотетически могут к нам прибыть из зоны коронавирусной инфекции КНР для того, чтобы провести тут 14-дневный карантин под строгим наблюдением врачей. По завершению карантина они отправятся домой. Это делается для того, чтобы исключить любую возможность завоза коронавирусной инфекции в республику и ее распространения», — передает слова представителя ведомства издание Proural.

Также уточняется, что «Родник здоровья» продолжает работает в штатном режиме, есть посетители.