



УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии утверждена эмблема Года эстетики.

Напомним, в республике 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов. Было объявлено голосование за лучший макет эмблемы.

В голосовании приняли участие более трех тысяч человек. Было предложено 10 вариантов макетов эмблемы.

Таким образом, подготовительный этап к Году эстетики уже завершился. В муниципалитетах региона созданы оргкомитеты, разработаны планы мероприятий, определены «Дни чистоты». Муниципальные образования провели ревизию состояния газонов, тротуаров, освещения, заборов и определили объемы необходимых ресурсов по этим направлениям.

Согласно мониторингу в Республике Башкортостан насчитывается около 4 тысяч населенных пунктов, общая протяженность центральных улиц и красных линий 52 тыс.яч км. По итогам ревизии выявлено, что ремонта требует 587 км заборов, 3 тысячи кв. км газона.

﻿«У нас всего два с половиной месяца, чтобы подготовить города и районы к первой контрольной дате — 9 мая. Необходимо очистить территории от зимнего снега, мусора, поваленных деревьев, подготовить технику и материалы», — отметил заместитель премьер-министра правительства — министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.