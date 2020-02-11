В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника

Фото: Минздрав РБ







Фото: Минздрав РБ

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салават после капитального ремонта открылась детская поликлиника городской больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Поликлиника на 480 посещений в смену — единственная в городе, обслуживает всё детское население – 30 тысяч детей.

Здание ее была введено в эксплуатацию в 1991 году, с тех пор проводился лишь косметический ремонт.

В 2018 году в рамках ведомственной целевой программы были выделены средства на капитальный ремонт медучреждения в размере 41,3 млн рублей.

Заменены дверные блоки, отремонтированы колясочная, вентиляционная система рентген кабинета. Проведены ремонт кровли, обустройство прилегающей территории, замена лифтового оборудования, систем вентиляции, отопления и водоснабжения, смонтирована входная группа. Все помещения на четырех этажах приведены в соответствие с санитарными требованиями.

Кроме этого, поликлинику оснастили медоборудованием: рентгенаппарат, ЛОР комбайн, офтальмологическое оборудование, а также компьютерной техникой, медицинской мебелью.

﻿«Теперь наша задача – вместе с главой города Салавата постараться, чтобы сюда пришли работать опытные специалисты, с добрым, ответственным отношением к профессии и помогли нам сделать салаватских детишек крепкими и здоровыми», — написал в своем аккаунте глава региона Радий Хабиров.