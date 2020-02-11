Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии проверяют факт отказа обследовать на коронавирус уфимца, прибывшего из Пекина Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии Минздрав проводит проверку факта отказа медиков обследовать на коронавирус уфимца, прибывшего из Пекина. Ранее в интернете была распространена информация о том, что в 4-й инфекционной больнице не приняли молодого человека, прилетевшего из КНР, пожелавшего сдать анализы на коронавирусную инфекцию.

﻿«По данному факту проводится документарная проверка, ее ход я держу под личным контролем. Пока таких фактов, чтобы лицам, прибывшим из Китая, было отказано в обследовании, нет. Официально нет обратившихся ни в приемный покой, ни в саму инфекционную больницу №4», — сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Как отметил глава ведомства, отказать пациенту в обследовании на коронавирус могут только в том случае, если он — не их числа контактирующих с больными или лиц, прибывших из эпидочага заболевания. Для направления на исследование должны быть четкие показания, а не одно только желание пациента, добавил Забелин.