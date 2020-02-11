Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии Пресс – служба Минсельхоза Башкирии признана лучшей в России по итогам 2019 года Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Работа пресс – службы министерства сельского хозяйства Башкортостана признана лучшей по информационной активности органов управления АПК в 2019 году. Советник министра сельского хозяйства России Юрий Косован в ходе видеоконференции поблагодарил регионы за слаженную работу.

«Башкортостан и Татарстан, наши лидеры по медиактивности в прошлом году, — сказал руководитель пресс-службы Минсельхоза РФ Кирилл Ротко, озвучивая десятку лучших регионов медиарейтинга органов управления АПК. Также он отметил хорошую работу пресс-служб аграрных ведомств Московской и Нижегородской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Дагестан и Крым, Удмуртии и Чувашии.

В ходе видеоконференции руководитель пресс – службы аграрного ведомства Башкортостана Алмаз Галимов рассказал об опыте взаимодействия с республиканскими СМИ, и новых формах распространения агроновостей через социальные сети.

Напомним, что по итогам 2019 года газета «Республика Башкортостан» признала заместителя премьер-министра правительства – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова «Чиновником года», отметив его эффективность в качестве эксперта аграрной отрасли и открытость в отношении к средствам массовой информации.