В Уфе на «Уроке цифры» школьникам рассказали о персональных помощниках

Фото: Минбразования и науки РБ





Фото: Минбразования и науки РБ

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

11 февраля в Уфе, в Республиканском инженерном лицее-интернате прошел открытый «Урок Цифры». Он был посвящен персональным помощникам.

Ученики могли задать вопросы министру образования и науки Башкортостана Айбулату Хажину и министру цифрового развития государственного управления РБ Геннадию Разумикину.

Глава образовательного ведомства Айбулат Хажин отметил, что оснастить школу новой техникой мало, нужно уметь использовать ее для создания новых, востребованных ИТ-проектов.

«Мы живем в обществе, которое становится все более цифровым. Поэтому одна из основных задач, стоящих сегодня перед системой образования – цифровая трансформация. Особенностью нашего региона является то, что все школы республики примут участие в проекте «Уроке цифры».

Директор по продвижению образовательных инициатив в органах государственной власти ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов познакомил школьников с возможностями персональных помощников и рассказал про сферы их применения. Ребята узнали, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом помогают.

«Мы давно работаем с системой образования Республики Башкортостан. Наша главная задача — познакомить ребят с интересным миром IT, показать им внутреннее устройство, в данном случае «помощников». Такой проект носит безусловно профориентационный характер и направлен на знакомство с самым разнообразным миром информационных технологий», — отметил Дмитрий Растворов.

Справка: «Урок цифры» проводится в России второй учебный год подряд. Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 млн раз.