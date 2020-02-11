В Уфе 9 мая в день празднования 75-летия Победы пройдет военный парад

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров в Доме республики вручил ветеранам первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Всего в республике их получат 22 тысячи инвалидов и ветеранов войны, приравненных к ним лиц и тружеников тыла.

Глава региона отметил, что в юбилейный год Победы в республике пройдет большое количество мероприятий.

«Но в первую очередь мы хотим поблагодарить вас за победу в войне, за мир над головой, за то, что мы сегодня живем и воспитываем наших детей в мирных условиях. Перед встречей я изучал ваши биографии и многие из вас ведь ушли на фронт, когда вам еще не было и восемнадцати лет», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что на фронтах Великой Отечественной воевало более 700 тысяч уроженцев Башкортостана, более 300 тысяч из них пали смертью храбрых. 278 воинов республики было удостоено звания Героя Советского Союза. Гордостью республики является сформированная на ее территории знаменитая Башкирская кавалерийская дивизия. Радий Хабиров рассказал ветеранам о своей поездке в Луганскую народную республику, на территории которой в том числе и сражались наши конники и где погиб легендарный комдив Минигали Шаймуратов. Он также поделился планами реконструкции Советской площади, где будет обустроен сквер и установлен памятник генералу Шаймуратову.

Глава республики поблагодарил ветеранов, которые, несмотря на свой преклонный возраст, находят в себе силы и приходят в школы, проводят для учеников уроки мужества.

«Это очень важно, к сожалению, сегодня дети мало читают книги, и знают о подвиге нашего народа. Ваши рассказы — это неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, чтобы оно знало суть нашей великой Победы. К сожалению, сегодня много попыток сфальсифицировать историю, принизить роль советского народа. Наша совместная задача противостоять им. Хорошо, что сегодня из архивов открывается много исторических документов, снимается много хороших фильмов о войне. Я считаю, что судьба каждого из вас достойна отдельной книги», — отметил глава Башкортостана.

Радий Хабиров сказал, что 9 мая в Уфе пройдет полноценный военный парад и состоится традиционное шествие Бессмертного полка. Он еще раз поздравил ветеранов и пожелал им в первую очередь крепкого здоровья.

«Спасибо вам за все, увидимся в Уфе на параде Победы».

Во встрече с главой республики сегодня приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Раис Рахимович Абдрашитов, Ханафий Аюпович Аюпов, Григорий Михайлович Девятых, Владимир Иванович Егоров, Сагит Гатиятович Ишбердин, Родион Григорьевич Лобанов, Такмиля Насибулловна Минигулова, Сергей Петрович Оловянников, Анвар Канзелович Талипов, Фаяз Габдраевич Шарифуллин.

Всем им уже по 95 лет и выше. Они награждены боевыми наградами, многие имеют ранения, но несмотря на это сохранили бодрость духа и, по их словам, в хорошем настроении готовятся встретить юбилей Великой Победы.