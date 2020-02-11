В апреле россиян ждет дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию
В апреле россиян ждет дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию Фото: ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин
УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести в будний день, который объявят выходным.
Как сообщает РБК, в качестве основной даты рассматривается среда 22 апреля.
22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Кроме того, в этот же день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный Генассамблеей ООН.
Идея провести голосование в будний день принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку избирателей.
Ранее в качестве основной даты рассматривалось воскресенье 12 апреля, второй вариант — воскресенье 26 апреля.
Но в этом году на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь. «Недостаток» 26 апреля заключается в начале дачного сезона. Кроме того, люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке.
На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, пояснили источники РБК.
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию в стране развернется масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.
Между тем, как показал недавний опрос ВЦИОМ, предложенные Путиным поправки в Конституцию считают важными 79% россиян.
Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера: закрепить в Основном законе обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат (положительно оценили 91% опрошенных) и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума (90%).