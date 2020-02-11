Фото: ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин В апреле россиян ждет дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию Фото: ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести в будний день, который объявят выходным.

Как сообщает РБК, в качестве основной даты рассматривается среда 22 апреля.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Кроме того, в этот же день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный Генассамблеей ООН.

Идея провести голосование в будний день принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку избирателей.

Ранее в качестве основной даты рассматривалось воскресенье 12 апреля, второй вариант — воскресенье 26 апреля.

Но в этом году на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь. «Недостаток» 26 апреля заключается в начале дачного сезона. Кроме того, люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке.

На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, пояснили источники РБК.

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию в стране развернется масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.

Между тем, как показал недавний опрос ВЦИОМ, предложенные Путиным поправки в Конституцию считают важными 79% россиян.

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера: закрепить в Основном законе обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат (положительно оценили 91% опрошенных) и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума (90%).