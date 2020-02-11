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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

25 молодых ученых получат гранты Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

25 молодых ученых получат гранты Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

25 молодых ученых, которые работают над инновационными проектами в различных отраслях науки, получат гранты Республики Башкортостан за 2020 год. Каждый из них получит по 1 млн рублей.

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Как пояснили в пресс-службе правительства, список победителей сформирован на основании итогов работы Комиссии по проведению конкурса проектов молодых ученых на соискание республиканских грантов.

Теги: гранты, молодые ученые
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