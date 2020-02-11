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В Башкирии в сугробе найден замерзший двухлетний ребенок

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Мелеузовском районе Башкортостана накануне ночью в сугробе был найден замерзший двухлетний мальчик. Информация о случившемся появилась в местных пабликах. В соцсетях сообщили, что в селе Нугуш ребенка потеряли родители, которые якобы возвращались домой от соседки, торгующей алкоголем.

«Ребенок продолжительное время находился на холоде в -25 градусов, пока его счастливые родители спали дома», — говорится в распространяемом сообщении.

Маленького мальчика в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. По некоторым данным, медики планируют перевезти его в больницу Уфы. Одни интернет-пользователи написали, что мальчик умер, другие эту информацию опровергли.

«Они приезжие (семья — прим. ред.), живут в Мелеузе, в 31-м микрорайоне. О ситуации знаем, они вот только что приехали. О состоянии ребенка сами не знаем, точно также по соцсетям смотрим. Но то, что в больницу с обморожением ребенок попал, это правда. Он находится в больнице Мелеуза», — пояснили в администрации сельского поселения Нугушевский сельсовет Мелеузовского района.

Агентство «Башинформ» также обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службы администрации Мелеузовского района Башкирии и регионального Следственного комитета.

Теги: ЧП, дети
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