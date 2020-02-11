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В Госдуме начали работу над поправками о расширении программы маткапитала

ПОЛИТИКА

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме начали работу над поправками о расширении программы материнского капитала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. «Поправки поступили, идет работа», — сказала Плетнева, отметив, что депутаты обсудят их на заседании 19 февраля.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер этой выплаты для семей с двумя детьми.

Как сообщалось ранее, поправки в первую очередь продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — они получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тысяч 617 рублей.

Теги: маткапитал, Госдума, Владимир Путин
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