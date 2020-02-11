«Ишимбай – перезагрузка»: глава Башкирии сообщил о масштабном городском проекте

Фото: www.facebook.com/radiyhabirov







Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о масштабном проекте по реконструкции центральной площади Ишимбая – имени Ленина. Это место, откуда начал развиваться город в 1932 году, когда здесь открыли знаменитые нефтяные месторождения – «второе Баку».

«Со временем историческая значимость площади была незаслуженно утрачена. Наша задумка – снова сделать её главным местом притяжения горожан», — написал руководитель региона.

Проектом «Ишимбай – перезагрузка» предусмотрено создание на площади амфитеатра для концертов, фонтана, символизирующего нефть.

«И, конечно, символ Ишимбая – знаменитая «вышка-бабушка» – в пропорциях оригинала, станет ключевым элементом детской площадки. В неё архитекторы вписали горки и скалолазные конструкции, где наши дети смогут заниматься спортом, и одновременно приобщиться к истории города. Засадим прилегающие скверы омским сортом каштанов и декоративными яблонями», — отметил Радий Хабиров и добавил, что жители всех городов республики получат в ближайшие годы обновлённые парки, скверы и площади.